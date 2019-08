“Aqrar Təchizat və Tədarük” şirkəti 30 minlik müsabiqələrinin qaliblərini müəyyən edib

“Aqrar Təchizat və Tədarük” ASC-nin (ATT) elan etdiyi kotirovka sorğularının qalibləri müəyyən olunub.

“Report” xəbər verir ki, qurum qaliblərlə ümumi dəyəri 30 208 manat olan müqavilə imzalayıb.

Məlumata görə, ATT-nin mayın 16-da nəzarət və barmaq izi cihazlarının satın alınması üzrə keçirdiyi sorğunun qalibi “DCTEK” MMC olub. Qurumun iyulun 24-də netto həcmi 646 litr olan 15 ədəd dərin doldurucuların satın alınması üzrə keçirdiyi müsabiqənin qalibi “ALTEN” MMC müəyyənləşib.

“DCTEK” MMC ilə 5 428 manatlıq, “ALTEN” MMC ilə isə 24 780 manatlıq satınalma müqaviləsi imzalanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.