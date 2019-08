Qazaxıstan Azərbaycanla fərqi yenidən artırdı - UEFA-nın reytinqi

UEFA Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarından sonra UEFA-nın yeni reytinq siyahısı açıqlanıb.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, səfərdə İsrailin "Bney Yehuda" klubuna 1:2 hesabı ilə uduzan "Neftçi" Azərbaycana xal qazandırmayıb.

26-cı yerdə qərarlaşan Azərbaycanın son 5 mövsümdəki xalları 17,500-dür. 25-ci yerin sahibi Qazaxıstan "Astana"nın qələbəsindən sonra xallarını 18,500-ə çatdırıb.

Bu mövsüm "Neftçi" 1,125 reytinq xalı qazanıb. Paytaxt təmsilçisi Avropa Liqasında mübarizəni başa vurub.

"Qarabağ"ın qazancı isə 1 xaldır. Ağdam klubu Avropa Kuboklarında Azərbaycanı təmsil edən yeganə klubdur. Komanda Avropa Liqasının pley-off mərhələsində Şimali İrlandiyanın "Linfild" klubu ilə qarşılaşacaq.

Milli.Az

