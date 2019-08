Ötən gün Belekdə rəfiqəsi ilə gəzən Hande Yener jurnalistlərin suallarını cavablayıb.

Publika.az xəbər verir ki, ifaçı Gülşən, Hadisə və digər müğənnilərin konsertləri zamanı bodi geyinməsinə də fikir bildirib:

"Mən 20 ildir geyinirəm. Bunun üçün beyin hazır olmalıdır. Mənim beynimsə hər zaman hazır idi" .

Telefonundakı mesajları oxuyarkən isə repçi sevgilisi Mişanın nömrəsini “ruhum” deyə qeyd etməsi diqqətlərdən yayınmayıb. Cavabında isə, insanın ruhunu tapması gözəldir deyib.

