“Instagram” istifadəçilərə şübhəli məzmun haqqında məlumat verməyə imkan verəcək

“Instagram” sosial şəbəkəsi tərəfindən təqdim ediləcək yeni funksiya istifadəçilərə şübhəli məzmun haqqında məlumat verməyə imkan verəcək. Bundan sonra isə mütəxəssislər həmin məlumatın doğru olub-olmadığını təhlil edəcək.

“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “iz.ru” saytına istinadən yazır ki, funksiya hər bir postun sağ yuxarı küncündə yerləşən "üç nöqtə" düyməsinə sıxarkən açılan menyuda əlçatan olacaq. Menyuda "uyğun olmayan məlumatlar" və "yanlış informasiya" düymələri olacaq. Saxta məzmun haqqında məlumat verildikdən sonra həmin material ekspertlər tərəfindən yoxlanılacaq.

Yanlış informasiyadan ibarət postlar silinməyəcək, ancaq onların yayılması məhdudlaşdırılacaq.

Emil Hüseynov





