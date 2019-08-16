Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az komanda.az-a istinadən sizə qarşılaşmaları canlı yayımlayacaq telekanalların siyahısını təqdim edir:
16 avqust
Azərbaycan, Premyer Liqa
19:00 Keşlə - Qarabağ (CBC Sport)
Rusiya, Premyer Liqa
21:00 Orenburq - Soçi (Match! Premier)
Türkiyə, Super Liqa
21:30 Dənizlispor - Qalatasaray (beİN Sports 1)
Almaniya, Bundesliqa
22:30 Bavariya - Herta (İdman Azərbaycan, Futbol 3)
Fransa, Liqa 1
22:45 Lion - Anje (Futbol 2)
İspaniya, La Liqa
23:00 Atletik - Barselona (CBC Sport, Match! TV, Futbol 1)
Milli.Az