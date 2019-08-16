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Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA
11:42 16 Avqust 2019
73 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az komanda.az-a istinadən sizə qarşılaşmaları canlı yayımlayacaq telekanalların siyahısını təqdim edir:

16 avqust

Azərbaycan, Premyer Liqa
19:00 Keşlə - Qarabağ (CBC Sport)

Rusiya, Premyer Liqa
21:00 Orenburq - Soçi (Match! Premier)

Türkiyə, Super Liqa
21:30 Dənizlispor - Qalatasaray (beİN Sports 1)

Almaniya, Bundesliqa
22:30 Bavariya - Herta (İdman Azərbaycan, Futbol 3)

Fransa, Liqa 1
22:45 Lion - Anje (Futbol 2)

İspaniya, La Liqa
23:00 Atletik - Barselona (CBC Sport, Match! TV, Futbol 1)

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/778585.html
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0552252950 (Whatsapp)
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