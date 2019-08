Bakıda polis hər yerdə bu bacı-qardaşı axtarır

Bakıda azyaşlı bacı-qardaş itkin düşüb.

Milli.Az APA-ya istinadlən xəbər verir ki, Binəqədi rayonu 3-cü mədən, korpus 76 ünvanında yaşayan 2012-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Rahil Rahim oğlu və 2013-cü il təvəllüdlü Mirzəyeva Mələk Rahim qızı həyətdə oynadıqları zaman itkin düşüblər.

Hadisə baş verən vaxt uşaqların anası işdə olub.

Faktla bağlı Binəqədi rayon 43-cü polis bölməsinə müraciət olunub.

Uşaqlarla bağlı hansısa məlumatı olanlardan 055-904-99-99 nömrəsi ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.