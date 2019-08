“Qafqazinfo”nun 9 yaşı tamam olur

Bu gün “Qafqazinfo” Xəbər Portalının fəaliyyətə başlamasının ildönümüdür.

“Report”un xəbərinə görə, portalın 9 yaşı tamam olur.

16 avqust 2010-cu ildə işə başlayan sayt inkişaf edərək sıralarını genişləndirib. Həmin vaxt bir neçə nəfərlə çalışan “Qafqazinfo”nun hazırda 22 rəsmi əməkdaşı var. Bundan başqa, Bakıətrafı xəbərləri daha dəqiq çatdırmaq məqsədilə bölgə müxbirləri də işə cəlb olunub.

Sutkalıq rejimdə, 24 saat ərzində yenilənən xəbər portalı üçnövbəli sistemlə işləyir.

Gün ərzində sayta 100-dən çox xəbər qoyulur ki, bunlar müxtəlif sahələri əhatə edir.

“Report” İnformasiya Agentliyinin kollektivi “Qafqazinfo”da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara möhkəm cansağlığı və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır!



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.