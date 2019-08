Vinger axtarışında olan Fransanın "Qenqam" klubu "Qarabağ"ın futbolçusu Abdullah Zubirlə ciddi şəkildə maraqlanır.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, ötən mövsüm I Liqanı tərk edən klubun prezidenti Bertrand Desplat və idman direktoru Stefan Karno Bakıya gəlib. Onlar 27 yaşlı futbolçunun transferi üçün "Qarabağ"la danışıqlar aparır.

"Qarabağ" Əlcəzair əsilli fransalı futbolçunu 2018-ci ilin yayında "Lans"dan 1 milyon avroya transfer edib.

Milli.Az

