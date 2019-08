120-lik yolu keçmək istədi, maşın belə vurdu – REAL VİDEO

Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadan xəbər verir ki, aeroport yolunda gənc qadın avtomobillərin sürətlə hərəkətdə olduğu magistral yolu keçməyə çalışır. Bu zaman sürətlə gələn maşın onu vuraraq bir neçə metr kənara atır. Zərbənin gücündən qadın yerindəcə keçinir.

