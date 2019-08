Avropa Liqasının pley-off mərhələsində Şimali İrlandiyanın "Linfild" klubu ilə qarşılaşacaq "Qarabağ"ın oyunlarının vaxtı müəyyənləşib.

Milli.Az xəbər verir ki, ilk matç Belfastda yerləşən "Vindsor Park"da keçiriləcək. Avqustun 22-də baş tutacaq görüşün start fiti Bakı vaxtı ilə 22:45-də səslənəcək.

Cütün cavab oyunu avqustun 29-u, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

Milli.Az

