Facebookda tanıdığı oğlanla oteldə CİNSİ ƏLAQƏYƏ GİRDİ - Halı pisləşdi - FOTO

Ukraynadan İzmirə istirahətə gələn Svetlana otel otağında zorlandığını iddia edir.

Milli.Az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, qanaxması dayanmayan qadın, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Qadın həkim nəzarətindədir.

Məlumatda bilirilir ki, 48 yaşlı Svetlana A. Facebook-da tanış olduğu oğlanla görüşmək üçün Ukraynadan İzmirin Konak qəsəbəsinə gəlib. Svetlananı hava limanında qarşılayan naməlum şəxs, onunla otelə gedib. Cinsi əlaqə zamanı qadının vəziyyəti pisləşib. Svetlananı o vəziyyətdə otaqda qoyub qaçan oğlan qadının şikayətindən sonra axtarışa verilib. Otelin kamera qeydlərinə baxılır.

Araşdırma zamanı həmin şəxsin sosial şəbəkə hesabının da saxta olduğu ortaya çıxıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

