"Roma" yeni transferini açıqladı - FOTO

"Roma" növbəti transferini gerçəkləşdirib.

Metbuat.az bildirir ki, romalılar Türkiyənin "Gənclərbirliyi" klubunun müdafiəçisi Mərd Çətini rənglərinə bağlayıb. 22 yaşlı futbolçu ilə 5 illik sözləşməyə qol çəkilib. Bu keçid üçün Super Liqa klubuna 3 milyon avro təzminat ödənilidiyi bildirilir.

Türkiyənin U-21 millisində oynamış futbolçu sözləşməyə qol çəkmək q üçün Apenin yarımadasına yollanıb.

Qeyd edək ki, Mərd 2017-ci ildən "Gənclərbirliyi"ndə çıxış edirdi. "Roma"da Türkiyə millisinin daha bir üzvü - Cengiz Ündər də oynayır.

