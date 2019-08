Atasından “Jaguar” gözləyən gənc 44 minlik BMW hədiyyəsini çaya atdı – VİDEO

Hindistanda maraqlı hadisə qeydə alınıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Hindistanın Haryana ştatında yaşayan 22 yaşlı Akaş adlı oğlanın hərəkəti sosial şəbəkələrdə və dünya mətbuatına müzakirələrə səbəb olub.



Belə ki, gənc oğlan ad günündə atasından BMW markalı maşın hədiyyə alıb. Lakin Akaş hədiyyəni bəyənməyib. O, atasının bu hədiyyəsinin çox ucuz olduğunu düşündüyü üçün ondan imtina edib.

Gənc oğlan atasından “Jaguar” markalı maşın gözləyirmiş. Atası isə onun istəyini nəzərə almayıb.



Bu səbəbdən də, Akaş dostlarının yanında biabır olmamaq üçün BMW-dən imtina edib və ondan birdəfəlik “yaxa qurtarmaq” qərarına gəlib. O, maşını çaya salaraq batırıb.



Qeyd edək ki, Akaşın bəyənmədiyi BMW Hindistanda 44 min avroya satılır.



(baku.ws)

