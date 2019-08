"Hakan Muhafız" serialının aktyoru Çağatay Ulusoy imicində dəyişiklik edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aylardır "İnstaqram" hesabında paylaşım etmıyən aktyor yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

O. saçlarını qırxdırıb və xeyli çəki alıb. Aktyorun bu halı Demet Akalın ilə klip çəkən reper Ben Feroya bənzədilib. Çağatay yeni imici ilə "Tvitter"de trend siyahısına girib.

Milli.Az

