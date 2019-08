Müğənni Rahidə Baxışovanın evində usta işləyən şəxs ona qarşı dələduzluq edib.

Bir neçə ay əvvəl müğənninin evində təmir işləri aparmağa söz verən usta ondan 35 min manat pul alıb. Lakin o, sonradan telefon zənglərinə cavab verməyib.

Müğənni ustadan polisə şikayət edib.

Rahidə Baxışova məlumatı təsdiqləyib: "İstərdim, digər insanlar belə məsələlərdə ehtiyatlı olsunlar". (report)

