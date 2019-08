Avropa Liqasında pley-offun cütlükləri

Ötən gecə Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, keçirilən 30 qarşılaşmadan sonra pley-off mərhələsinin 21 cütlüyü müəyyənləşib.

Bu mərhələnin oyunları avqustun 22-də və 29-a keçiriləcək



Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandıran "Qarabağ" Avropa Liqasının pley-off mərhələsində Şimali İrlandiyanın "Linfild" klubu ilə qarşılaşacaq.

Avropa Liqası

Pley-off mərhələsi

Çempionlar yolu

"Suduva" (Litva) - "Ferensvaroş" (Macarstan)

"Kopenhagen" (Danimarka) - "Riqa" (Latviya)

"Seltik" (Şotlandiya) - AIK (İsveç)

"Ararat" (Ermənistan) - "Düdelanj" (Lüksemburq)

"Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Maribor" (Sloveniya)

"Linfild" (Şimali İrlandiya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

"Slovan" (Slovakiya) - PAOK (Yunanıstan)

"Astana" (Qazaxıstan) - BATE (Belarus)

Əsas yol

"Torino" (İtaliya) - "Vulverhempton" (İngiltərə)

"Legiya" (Polşa) - "Reyncers" (Şotlandiya)

"Styaua" (Rumıniya) - "Vitoriya" (Portuqaliya)

PSV (Hollandiya) - "Apollon" (Kipr)

AEK (Yunanıstan) - "Trabzonspor" (Türkiyə)

"Feyenoord" (Hollandiya) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)

"Gent" (Belçika) - "Riyeka" (Xorvatiya)

"Espanyol" (İspaniya) - Zarya" (Ukrayna)

"Partizan" (Serbiya) - "Mölde" (Norveç)

"Braqa" (Portuqaliya) - "Spartak" (Moskva, Rusiya)

"Malmö" (İsveç) - "Bney Yehuda" (İsrail)

"Strasburq" (Fransa) - "Ayntraxt" (Almaniya)

"Alkmaar" (Hollandiya) - "Antverpen" (Belçika)

