"Qarabağ" iştirak ərizəsini PFL-ə təqdim etdi - SİYAHI

Son Azərbaycan çempionu "Qarabağ" Premyer Liqada yeni mövsüm üçün iştirak ərizəsini PFL-ə təqdim edir.

Milli.Az qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu çempionat üçün 23 futbolçu sifariş edib:

Qapıçılar: 13. Vaqner da Silva, 12. Şahrudin Məhəmmədəliyev;

Müdafiəçilər: 23. Fayçal Rerras, 3. Ailton Silva, 4. Rahil Məmmədov, 30. Abbas Hüseynov, 55. Bədavi Hüseynov, 14. Rəşad Sadıqov, 5. Maksim Medvedev;

Yarımmüdafiəçilər: 9. Xayme Romero Qomes, 21. Hacıağa Hacılı, 20. Riçard Almeyda, 7. Araz Abdullayev, 17. Abdullah Zubir, 6. Simeon Slavçev, 18. İsmayıl İbrahimli, 19. Filip Ozobiç, 8. Miçel, 10. Dani Kintana, 2. Qara Qarayev;

Hücumçular: 99. Maqaye Geye, 28. Con Delarj, 11. Mahir Emreli.

Milli.Az

