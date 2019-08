Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə VİZASIZ gedə bilər - SİYAHI

Azərbaycan vətəndaşları 66 ölkəyə vizasız səfər edə bilər.

Bu barədə “Henley & Partners” şirkətinin yenilənmiş Pasportlar indekasində deyilir.

İndeksdə Azərbaycan bu göstəriciyə görə, 78-ci yerdə qərarlaşıb. Birinci yerdə Yaponiya və Sinqapur durur. Bu ölkələrin vətəndaşları 189 ölkəyə vizasız səfər edə bilər.

Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi ölkələrin siyahısı:

Qeyd edək ki, Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi 66-cı ölkə Ermənistandır.

Bu məsələni Trend-ə şərh edən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva bildirib ki, siyahı tərtib olunarkən, böyük ehtimalla iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin olmaması faktı nəzərə alınmayıb. (Trend)

