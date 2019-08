Daşkəsəndə piyadanın ölümü ilə nəticələn ağır yol qəzası baş verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 1985-ci il təvəllüdlü Qalib Əsgərov idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobillə Xoşbulaq kəndinə gedən yolla hərəkət edərkən yolu keçmək istəyən 5 yaşlı Amin Hüseynovu vurub. Azyaşlı sürücü tərəfindən xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

