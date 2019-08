Polis Akademiyasına qəbul ola bilməyən gənc hər kəsi şoka salıb.

Milli.Az İHA-ya istinadən xəbər verir ki, Adanada polis olmaq xəyalı quran, ancaq imtahandan lazım olan balı toplaya bilməyən gənc polis paltarında, belinə taxdığı qandal və silahla gəzərkən polislər tərəfindən saxlanılıb.

Baran Y. ifadəsi zamanı "Arzum polis olmaq idi, ona görə bu formanı geyindim" deyib.

Araşdırma sonrası Baran sərbəst buraxılıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

