Zelenski RİA-ya müsahibədən imtina etdi

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın “RİA Novosti” agentliyinə müsahibə verməkdən imtina edib.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidentinin ofisindən məlumat verilib.

“Ukrayna prezidentinin ofisi müraciətinizə görə sizə təşəkkür edir. Təəssüf ki, Prezident Vladimir Zelenskinin iş qrafiki dolu olduğu üçün müsahibənin götürülməsi hələlik mümkün deyil”, - məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, RİA Novosti agentliyi Vladimir Zelenskinin ofisinə müsahibə almaq üçün müraciəti iyulun sonunda etmişdi.

