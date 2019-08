ABŞ-ın Alabama ştat universitetində atışma baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində iki nəfər həlak olub.

Daha 3 nəfərin yaralandığı deyilir. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağır dəyərləndirilir.

Polis universitet rəhbərliyi ilə birgə hadisənin səbəblərini araşdırır. Atışmanı törədənlərin axtarışları davam edir.

Milli.Az

