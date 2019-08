Azərbaycanda axtarışda olan şəxs hava limanında tutulub.

“Report” xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234-cü (Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma) maddəsi ilə axtarışda olan Kanada vətəndaşı Cahangir Nəcəfov Tbilisi-Bakı təyyarə reysi ilə ölkəyə gələrkən Bakı aeroportunda saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.