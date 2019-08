ABŞ-ın Alabama ştatında yerləşən universitetdə atışma olub.

Metbuat.az bildirir ki, olay nəticəsində iki nəfər həyatını itirib.

Daha 3 nəfərin yaralandığı məlumatı verilib. Yaralılardan ikisinin durumu ağır qiymətləndirilir.

Polis universitet rəhbərliyi ilə birgə olayın səbəblərini araşdırır. Atışmanı törədənlərin axtarışları davam edir.



