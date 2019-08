Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız səfər edə biləcəyi ölkələr - SİYAHI

"Henley Partners” şirkətinin pasportlar indekasi tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız səfər edə biləcəyi ölkələrin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan vətəndaşları 66 ölkəyə vizasız səfər edə bilər. Ölkəmiz bu göstəriciyə görə, 78-ci pillədə qərarlaşıb.

Maraqlıdır ki, Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi 66-cı ölkə Ermənistandır. Amma Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir diplomatik və ticarət aləqəsi yoxdur. Siyahını hazırlayanlar bu faktı nəzərə almayıb.

Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi ölkələrin siyahısı:

Qeyd edək ki, siyahıda birinci yerdə Yaponiya və Sinqapur tutur. Bu ölkələrin vətəndaşları 189 ölkəyə vizasız səfər edə bilər.

