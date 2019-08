Tətilə çıxan iş adamı dənizdə boğulub, öldü - FOTO

Avstraliyalı biznesmen suda boğularaq ölüb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Karib dənizi ilə hərəkət edən kruizdən yıxılaraq suya düşüb boğulan şəxsin kimliyi məlum olub.

Jonathan Pfahl adlı iş adamı "Symphony of the Seas" ( Dənizlərin simfoniyası ) adlı kruizdən Karib dənizinə yıxılıb. Müqəddəs Kitts adasından Müqəddəs Tomas adasına gedən kruizdən yıxılan biznesmen suda boğulub.

Qeyd edək ki, yaşı 30-dan çox olan Jonathan Pfahl "Rockstar Group" şirkətinin qurucusudur. Sidneydə doğulan Conatanın iki övladı var.

Emin

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.