Türk şirkəti 150 illik köklü İngiltərə şirkətini satın alır - Anlaşma imzalandı

Dəmir polad sektorunda öncül şirkətlərdən olan Türkiyənin "Ordu Yardımlaşma Kurumu" (OYAK) İngiltərə başda olmaqla Fransa və Hollandiyada da istehsal fəaliyyəti olan, ingilis senaye nəhəngi "British Steel"i satın alır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, artıq şirkətlər arasında ilkin anlaşma əldə olunub. İngiltərənin 150 illik köklü şirkəti "British Steel" 4.5 milyon ton/il xam polad istehsalına malikdir. Tərkibində mühəndislik və layihə idarəçiliyi şirkətləri də mövcud olan şirkətin mərkəzi İngiltərədədir. "British Steel"in məhsullarının istifadə olunduğu məşhur tikililər arasında London "Hitsrov" Hava limanı, London Olimpiya stadionu və Türkiyədə İstanbul Hava limanı da yer alır.

Qeyd edək ki, 2019-cu ilin 21 mayında rəsmi olaraq satışa çıxarılan şirkətə başda Avropa ölkələri olmaqla dünyada 80-ə yaxın polad istehsalçısı "elçi düşmüşdü".

