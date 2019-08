Super Liqada yeni mövsüm başlayır - "Qalatasaray" "Dənizlispor"a qarşı

Bu gün Türkiyə Super Liqasında 2019/20 mövsümünə start veriləcək.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk turun oyunları 4 günü əhatə edəcək. Açılış oyununda son çempion "Qalatasaray" debütant "Dənizlispor"un qonağı olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayacaq.

16 avqust

Türkiyə Supeliqası, 1-ci tur

21:30. "Dənizlispor" - "Qalatasaray"

17 avqust

20:15. "Gənclərbirliyi" - "Rizəspor"



22:45 "Kayserispor" - "Alanyaspor"



22:45 "Sivasspor" - "Beşiktaş"

18 avqust

20:15. "Göztəpə" - "Antalyaspor"



20:15. "Konyaspor" - "Ankaragücü"



22:45. "Kasımpaşa" - "Trabzonspor

22:45. "Yeni Malatyaspor" - "Başakşəhər"

19 avqust

21:00. "Fənərbaxça" - "Qazişəhər"

