Hollivud ulduzu Erik Roberts Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən Beynəlxalq Sambo oyunlarını izləyib.

Publika.az xəbər verir ki, ulduz burada jurnalistlərə verdiyi açıqlamada ikinci ölkənin də vətəndaşlığını almaq istədiyini, bunun üçün ən əlverişli variant isə Rusiya olduğunu deyib. Robert Rusiyanı çox romantik ölkə hesab etdiyini və mükəmməl tarixə malik olduğunu da vurğulayıb.

