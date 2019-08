Kimya üzrə Nobel mükafatçısı Keri Mullis 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, kimyaçının xanımı Nensi Kosqrouv jurnalistlərə açıqlamasında onun Nyuport-Biçdəki evində keçindiyini deyib. Mullisin ölümünə səbəb infarkt keçirməsi olub.

Qeyd edək ki, Mullis britaniyalı alim Mayk Smitlə birlikdə DNT analizinin sadə və asan metodunun açılışına görə 1993-cü ildə Nobel mükafatı alıb.

