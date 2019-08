Messi 10 il sonra bunu edə bilməyəcək

"Barselona"nın hücumçusu Lionel Messi La Liqanın birinci turu çərçivəsində "Atletik"lə oynanılacaq matçda komandasına kömək edə bilməyəcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Leo sağ baldırındakı zədə səbəbindən meydanda olmayacaq. Argentinalı futbolçunun növbəti həftədən etibarən komanda ilə birlikdə məşqlərə başlayacağı bildirilir.

"Barselona" sonuncu dəfə 2009-cu ildə La Liqanın ilk turunda Messinin xidmətindən istifadə edə bilməmişdi.



Qeyd edək ki, "Atletik" - "Barselona" oyunu bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.



Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.