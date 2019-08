Kanadanın Banf milli parkında canavar yatmış turistlərin çadırına hücum edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, çadırda kişi, qadın və onların 2 oğlu olub. Canavarla əlbəyaxa çıxan ata qonşuluqdakı turistlərin köməyi ilə ailəsini xilas edə bilib. Ailə başçısı yüngül xəsarətlərlə xilas olub.

Canavar isə "Kanada parkları" agentliyinin əməkdaşları tərəfindən öldürülüb.

