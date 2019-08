"Apple"də işə götürülənlərə bu suallar verilir - 1 qutuda alma, 1 quruda portağal...

Dünyanın ən böyük şirkətlərindən olan "Apple" şirkətindən çalışmaq hər bir mütəxəssis üçün arzuolunandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Apple" şirkətinə iş üçün müraciət edən insanlara verilən suallar ABŞ mediasında dərc olunub:

-Səni bura nə gətirdi?

-8 yaşlı uşağa modemin nə işə yaradığını başa sal.

-Ən yaxın dostun kimdir?

-Əgər 2 yumurtan olsaydı, yumurtaları qırmadan ən yüksək qata çıxmaq üçün nə etməli idin? Ən yaxşı həll nədir?

-Maraqlı bir məsələ tapın və məsələni necə həll etdiyinizi danışın.

-Hər gün dünyada neçə uşaq doğulur?



-Səni nə maraqlandırır?

-Səni işə götürsəydim, nə üzərində işləmək istərdin?

-3 qutu var. Birində alma, birində portağal, birində isə həm alma həm portağal var. Qutuların etiketi də səhvdir və sən yalnız birini açıb baxaraq digərlərinin etiketini necə düzəldərsən?

-Ssenari: 20 dəqiqədir gözləyən əsəbi müştəri var. Microsoft PS almaqla təhdid edir. Problemi necə həll edərsən?

-Bu qələmi qiymətləndir, nəyə əsasən qiymət qoyarsan?

-Sən ağıllısan?

-Səhvlərin nələrdir və onlardan nə öyrəndin?

-Bir müdirin qərarı ilə razılaşmadığın vəziyyət olubmu?

-Bir stəkana su doldurdun və avtomobilin üzərinə qoydun. Maşın yavaşca surət götürməyə başlasa ilk öncə nə olar?

-Həyatında qürur duyaraq etdiyin bir şey söylə.

-Səni niyə işə götürək?

-Yaradıcısan? Yaradıcı bir şey söylə.

-Apple adını "Apple Computers İncorporated"dən "Apple İnc"ə niyə çevirib?

-Məsə sadəcə səsinlə bir müştəriyə necə yardım etdiyini göstərirsənmiş kimi rol oyna.

-Son 4 ildə ən yaxşı və ən pis gününüz hansı idi?

-Sevdiyiniz proqramı necə test edirsiniz?

-Növbəti 5 ildə nə etmək istəyirsiniz?

