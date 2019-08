Müğənni Mətanət Əsədovanın ötən ayın sonlarında qardaşı oğlu dünyasını dəyişib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sosial media hesabında bu barədə paylaşımlar etdiyini söyləyən sənətçi dərin kədər içərisində olduğunu bildirirdi.

Xanəndə iki gün öncə bir sıra məşhurların qatıldığı doğum günündə iştirak edib. O, şıdırğı rəqsi ilə hər kəsi təəccübləndirib.

Milli.Az

