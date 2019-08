Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsində "Bney Yehuda" və "Neftçi" arasındakı cavab matçından sonra iki komandanın baş məşqçiləri arasında insident baş verib.

Milli.Az "ölkə.az"a istinadən xəbər verir ki, 2:1 hesablı qələbəni texniki heyətlə qeyd edən İsrail təmsilçisinin baş məşqçisi Yossi Abukasis daha sonra meydanın mərkəzinə doğru hərəkət edib.

Bu zaman "Neftçi"nin baş məşqçisi Roberto Bordin onunla qarşılaşıb və iki məşqçi arasında mübahisə düşüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.