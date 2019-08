Donald Tramp bu torpaqları satın almaq istəyir - Gələn ay səfər edəcək

"Wall Street Journal"da yazılan məlumatlara görə, ABŞ prezidenti Donald Tramp iclaslarda, söhbətlərdə məsləhətçilərindən ABŞ-ın Qrelandiyanı alıb almayacağını soruşur, Qrelandiyanın bol qaynaqlarının və geosiyasi önəmini Trampı maraqlandırır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, adının açıqlanmasını istəməyən 2 qaynaq tərəfinən Trampın məsləhətçilərindən bu məsələni araşdırmasını istədiyi bildirilib.

Həmçinin Trampın Qrelandiyanı satın almaq məsələsini müzakirə etdiyi, lakin bu mövzuda ciddi olmadığı qeyd olunub. "Ağ Ev" və Danimarka höküməti isə məsələ ilə bağlı açıqlama verməyib. Donald Tramp gələn ay Danimarkaya səfər etməyi planlaşdırır.

Qeyd edək ki, keçmiş ABŞ prezidenti Hari Truman 1946-cı ildə Şimal qütbündə Danimarkaya bağlı olan Qrelandiyanı almaq üçün Danimarkaya 100 milyon dollarlıq təklif etmişdi.

