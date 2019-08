Rusiyada biznesmen Mixail Medvedyev pulsuz elanlar saytında bir milyon rubl (25796.65 AZN) dəyərində olan şortu satışa çıxarıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, geyimin bu qədər baha olmasının səbəbi şortun Avropa Liqasının ən yaxşı bombardiri Olivye Jiruya məxsus olmasıdır. O, onu Jirudan 2018-ci ildə keçirilən dünya çempionatında alıb.

Biznesmenin fikrincə, o, geyimə doğru qiymət qoyub və onu daha aşağı məbləğə satmayacaq.

Milli.Az

