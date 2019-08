Dünyanın ən zəngin insanları 1 gündə 18 MİLYARD İTİRDİ

Dünyanın ən zəngin doqquz biznesmeni avqustun 14-də ümumilikdə 18 milyard dollara yaxın pul itirib. Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Amerika Fond Birjasında indekslərin kəskin düşməsi ilə əlaqəlidir. Məsələn, Dow Jones bu günlərdə 2019-cu ildə ən maksimal enməni nümayiş etdirib.

"Forbes" siyahısının lideri Ceff Bezos 3,5 milyard dollar, "Facebook"un rəhbəri Mark Zukerberq 3,2 milyard dollar, "LVMH"in baş direktoru Bernar Arno 3 milyard dollar itirib. Aksiyaların enməsi TOP 10-luğa daxil olan varlılardan yalnız birinin - Nyu-York şəhərinin keçmiş meri Maykl Blumberqin varidatına heç bir təsir göstərməyib.

Milli.Az

