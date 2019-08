İlham Əliyev DSX-nın hərbi qulluqçularını və mülki işçilərini təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası sərhəd mühafizə orqanlarının yaranmasının 100 illiyi münasibətilə və dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilirlər:

1-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə:

Quliyev Elçin İsağa oğlu – general-polkovnik

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə:

Mehdiyev İlham İsmayıl oğlu – general-leytenant

Tağıyev Rəsul Afiq oğlu – general-mayor

Məhərrəmov Aqşin Ramiz oğlu – polkovnik

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə:

Əkbərov İsmayıl Bayram oğlu – general-leytenant

Xəlilov Əsgər Sabir oğlu – general-leytenant

Abdullayev Cavid Mirhəmzə oğlu – general-mayor

Mirzəyev Nəsib Tahir oğlu – polkovnik-leytenant

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə:

Tağıyev Niyaməddin Məhərrəm oğlu – general-mayor

Nəzərov Təyyar Şahmurad oğlu – polkovnik

Qurbanov Babək Vahid oğlu – polkovnik-leytenant

Sultanov Vüsal Eynulla oğlu – polkovnik-leytenant

Rzayev Emin Salam oğlu – leytenant

“Vətən uğrunda” medalı ilə:

Abdullayev Şaiq Xəlil oğlu – polkovnik

Quliyev İlqar Vaqif oğlu – ədliyyə polkovniki

Rəhmanov Elşən Sabir oğlu – polkovnik

Əliyeva Zərifə Əli qızı – tibb xidməti polkovniki

Ağalarov Anar Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant

Bədəlov Fərhad Hacı oğlu – polkovnik leytenant

Əliyev Elçin Ərşad oğlu – polkovnik-leytenant

Abdullayev Xanlar Tofiq oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

İsmayılov Samir Əlimusa oğlu – mayor

Quliyev Nəhməd Səxavət oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Ələkbərov Babək Mürsəl oğlu – kapitan

Hüseynquliyev Şahin Yusif oğlu – baş leytenant

Səfərov Elvin Sərraf oğlu – baş leytenant

Əzizov Elçin Əvəz oğlu – baş leytenant

Qafarov Zahir Tahir oğlu – baş leytenant

Hacıyev Elnur Rasim oğlu – leytenant

Sultanov Anar Vəlixan oğlu – kiçik gizir

Zamanov Vüqar Allahverdi oğlu – kiçik gizir

Əsgərov Turqut Loğman oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Vəli Mərdan oğlu – kiçik gizir

Sadıqov Ramin Məhəmməd oğlu – kiçik gizir

“İgidliyə görə” medalı ilə:

Məmmədov Baxşəli Musa oğlu – polkovnik

Məmmədov Samir Adil oğlu – polkovnik-leytenant

Şükürüllayev Təyyar Elməddin oğlu – polkovnik-leytenant

Tağıyev Ələddin Məzəddin oğlu – mayor

Ağayev Elgün Mahir oğlu – baş leytenant

Ömərov Nemət Abdul oğlu – baş leytenant

“Tərəqqi” medalı ilə:

Hüseynov Ayaz Əvəz oğlu – general-mayor

Abdullayev Azər Zahid oğlu

İmaməliyev Müşfiq Kamal oğlu

Kazım-Nicat Fəxri Fəxrəddin oğlu

Məmmədov Mir Abas Mir Qədir oğlu

Nağıyev Nihad Ramiq oğlu

Nəbiyev Elçin Fikrət oğlu

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə:

Cəfərov Azad Mətləb oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Hüseynov Zakir Əmir oğlu – polkovnik

Quliyev Mətin Ramiz oğlu – polkovnik

Nuriyev Əziz Məhəmməd oğlu – polkovnik

Abbasov Əhməd Ramazan oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Allahverdi Məhəmməd oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı

Məmmədov Tural Akif oğlu – polkovnik-leytenant

Nağıyev Məhəmməd Biladon oğlu – polkovnik-leytenant

Rəhimov İsrafil Əvəz oğlu – polkovnik-leytenant

Salmanov Tərlan Süleyman oğlu – polkovnik-leytenant

Bayramov Şahmar Mübariz oğlu – mayor

İbrahimov İlkin Ələkbər oğlu – mayor

Əkbərov Ramil Yaşar oğlu – mayor

Ələkbərov Murad Mail oğlu – mayor

Əliyev İlkin Nizami oğlu – mayor

Əhədov Cavid Zabil oğlu – kapitan

Hacıyev Teymur Ədalət oğlu – baş leytenant

Hüseynov Mehdi Arif oğlu – baş leytenant

Tomayev Məhəmməd Cavanşir oğlu – baş leytenant

Məmmədov Nurlan Həsən oğlu – leytenant

Nəbili Alpər İbrahim oğlu – leytenant

Rizayev İlçin Telman oğlu – kiçik leytenant

Bəkirov Valeh Təşkilat oğlu – baş miçman

Kazımov Nurəddin Firudin oğlu – baş gizir

Niftullayev Vasid Sadiq oğlu – baş gizir

Bədirov Xəqani Mirqadir oğlu – gizir

Ələkbərov Məhəmmədəli Bayram oğlu – gizir

Həsənov Təbriz Hüseyn oğlu – gizir

Məmmədov Xaliq Mollaəhməd oğlu – gizir

Əzimli Pərvin Əlibaba oğlu – gizir

İbrahimli İsak Zahid oğlu – gizir

Babayev Kamran Əhliman oğlu – kiçik gizir

Hənifəyev Ruslan İbrahim oğlu – kiçik gizir

İbrahimov Nəsimi Məhərrəm oğlu – kiçik gizir

Rəfiyev Yaşar Yusif oğlu – kiçik gizir

Şıxmuradov Kamran Şıxverdi oğlu – kiçik gizir

Təhməzov Kənan Elşən oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Mehdi Xanoğlan oğlu – baş çavuş

Məmmədov Səxavət Füzuli oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra).

