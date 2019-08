"İyul ayında Gürcüstanın turizm sektoruna 10 milyonlarla dollar zərər dəyib".

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın baş naziri Mamuka Baxtadze jurnalistlərə bildirib.

Onun sözlərinə görə, zərər daha çox Acarıstanda müşahidə olunub.

M.Baxtadze qeyd edib ki, hökumət turizm sahəsində fəaliyyət göstərəm kiçik və orta sahibkarlara dəstək məqsədilə iki proqram hazırlayıb.



