ABŞ-ın Florida ştatında 15 yaşlı oğlanı öpən 44 yaşlı pastor (protestant keşişi) Moris Deyv Lin həbs edilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, mağazada yeniyetməyə məktəb ləvazimatları almaqda yardım edib. Daha sonra onlar oğlanın evinə yollanıb. Evdəkilərin yoxluğundan istifadə edən pastor orada oğlanı öpməyə başlayıb. Gələn dəfə isə onunla cinsi əlaqəyə girəcəyini deyib.

Deyv Lin yalnız 75 min dollar qarşılığında azad buraxıla bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.