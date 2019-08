“Hərbiyyə” hərbi-vətənpərvərlik düşərgəsi başlayır - Hər kəs "Hərbiyyə"yə! - FOTO

"ASAN xidmət", "ASAN Könüllüləri" Təşkilatı, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA), Azərbaycan Respublikası Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti və "Cavad Xan" Tarix və Mədəniyyət Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə “Hərbiyyə” hərbi-vətənpərvərlik düşərgəsinə start verilir.

Metbuat.az bildirir ki, artıq 3-cüsü gerçəkləşdiriləcək builki düşərgə 26-30 avqust tarixində Gədəbəy rayonunda təşkil olunacaq.

Hərbi simulyasiya formatında həyata keçiriləcək bulayihə çərçivəsində iştirakçılar müxtəlif peşəkar hərbi təlimlərə cəlb olunacaq, taktiki hazırlıq, qarovul, atəş, topoqrafiya, komandir hazırlığı və digər hərbi hazırlıqlarda iştirak edəcəklər. Eyni zamanda müxtəlif tarixi-mədəni ərazilərə ekskursiyalar təşkil olunacaq.

Layihəyə qoşulmağa tələsin.

Qeydiyyat üçün link: herbiyye2019.asanyouth.az

Müraciət üçün son tarix: 20 avqust 2019-cu il

