Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif edib.

Təltif olunanlar arasında DSX-nin rəhbəri general-leytenant Elçin Quliyev də var.

Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən, E.Quliyev 1-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə təltif olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.