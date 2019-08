İranın Qərbi Azərbaycan əyalətində 4,3 bal gücündə zəlzəzə baş verib.

Təbrizdən 29 km məsafədə meydana gələn zəlzələ əhalinin təşvişinə səbəb olub.

Olay nəticəsində həyatını itirənlərin olmadığı bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.