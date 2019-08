İmişli rayonunda yol qəzası baş verib.

"Report"un Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Nəcməddin Savalanov və Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, "Mercedes" və "VAZ-2107" markalı iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri - İmişli rayonunun Cəfərli kənd sakini Əliyev Mirzəli oğlu Rövşən müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.