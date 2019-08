Artıq uzun müddətdir ən reytinqli seriallardan birinin baş qəhrəmanlarını canlandıran Cem Yaman və Demet Özdemirin eşq macərası hər kəsə məlumdur.

Lakin bir neçə həftə əvvəl final seriyası ilə ekranlara vida edən “Erkenci kuş” serialının qəhrəmanlarının ayrılığı haqda xəbər yayılmışdı.

Publika.az xəbər verir ki, məşhur cütlük Bodrumda birgə dincələrkən kameralara tuş gəlib. Belə ki, aktrisanın çəkdiyi selfidə dənizdə üzən Can Yaman da görüntülənib.

