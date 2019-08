Hindistanın Yamunanagar şəhər sakini, doğum günü üçün ona atası tərəfindən hədiyyə edilən 50 min dollar dəyərində "BMW" markalı avtomobili çayda batırıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb gəncin "Jaguar" almaq istəyi olub. 22 yaşlı oğlan valideynlərinin ona hörmətsizlik etdiyini düşünüb və qəzəbdən maşınını çaya sürərək batırıb.

Avtomobilin çaydan çıxarılıb-çıxarılmaması isə məlum deyil.

Milli.Az

