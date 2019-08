Bodrum istirahətindən sonra apreldə doğulan oğlu Karan və həyat yoldaşı Burak Özçivitlə İstanbula geri dönən Fahriye Evcənin artıq çəkisi müzakirələrə səbəb olub.

Publika.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədəki izləyiciləri aktrisanın aldığı kiloları müzakirə edərkən Evcən bu sözləri paylaşıb:

“Hər ana, hər qadın çox gözəldir”!

