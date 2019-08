Pakistanda məscidi partlatdılar - Ölənlər və yaralananlar var

Pakistanda daha bir güclü partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, partlayış gündüz saatlarında Kvetta şəhərindəki məscidlərin bidində qeydə alınıb.

Partlayış nəticəsində 4 nəfərin öldüyü, daha 15 nəfərin yaralandığı bildirilir. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Məlumata görə, partlayıcı qurğu məscidə gələn ziyarətçi tərəfindən daha öncədən yerləşdirilib.

Pakistan ərazisində fəaliyyət göstərən ekstremist qruplaşmalardan hələ ki, heç biri insidentə görə məsuliyyəti öz üzrinə götürməyib.

Milli.Az

