Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinin xidməti ərazisində körpü-tunel tikintisi ilə məşğul olan təşkilata məxsus traktor qazıntı işləri zamanı orta təzyiqli qaz xəttini zədələyib.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən “Report”a verilən məlumata görə, yaranmış vəziyyətə görə axşam saat 15:30-dan etibarən 12 kəndin qaz təchizatı dayandırılıb.





